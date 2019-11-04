الامارات | فقرة وطنية في نادي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة وطنية في نادي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي، أمس، برفع علم الدولة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم محمد العوضي، وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين والموظفين بالنادي. وجاءت الاحتفالية برفع علم الدولة بالتزامن مع عزف النشيد الوطني، كما قدمت مدرسة الظيت للتعليم الأساسي فقرة وطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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