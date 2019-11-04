الامارات | مجلس أبوظبي الرياضي يرفع العلم في احتفالية موحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي الرياضي يرفع العلم في احتفالية موحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بيوم العلم، بمشاركة كل الأندية والمؤسسات والجهات الرياضية في أبوظبي في احتفالية موحدة للقطاع الرياضي، عكست قيم الولاء والانتماء والوحدة واحترام رمز الدولة ومسيرتها الريادية الحافلة بالإنجازات الوطنية تحت مظلة القيادة الرشيدة.

وشاركت نخبة من الرياضيين في كل الألعاب برفع علم الدولة، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وكل مديري القطاعات الرياضية في المجلس وممثلي الأندية والجهات وعموم المنتسبين.