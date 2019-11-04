الامارات | احتفالية خاصة في اتحاد الجوجيتسو بمشاركة 6 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية خاصة في اتحاد الجوجيتسو بمشاركة 6 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى اتحاد الجوجيتسو بيوم العلم، إذ توجّه فريق عمل الاتحاد إلى ساحة الاستقبال الرئيسة أمام «كابيتال تاور» الذي يحتضن المقر الرئيس للاتحاد، وشارك في الفعالية مدير إدارة التسويق والاتصال محمد المرزوقي، ومدير الإدارة الفنية في الاتحاد مبارك المنهالي، إلى جانب ستة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو وموظفي الاتحاد الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية لما تمثّله من رمز الفخر والهوية الوطنية والموروث العظيم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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