الامارات | العين يشارك في فرحة «يوم العلم»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يشارك في فرحة «يوم العلم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نادي العين، صباح أمس، بملتقى «العين سكوير» أمام استاد هزاع بن زايد، في احتفالات «يوم العلم»، بالتعاون مع دوائر ومؤسسات حكومية، من ضمنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الإدارة العامة للجمارك، هيئة الموارد البشرية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشركة القطارة.

وشارك في الاحتفالية رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين، الدكتور مطر الدرمكي، وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، وعدد من نجوم فريق الكرة الأول وموظفي النادي والمؤسسات والدوائر الحكومية.