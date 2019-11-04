جدول الترتيب والهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 11 الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

اختتم اليوم الجولة الـ 11 من فعاليات الدوري الانجليزي الممتاز والذي شهدت العديد من المباريات والأحداق المثيرة والنتائج المفاجأة.



واختتم اليوم بمواجهة بين فريقي إيفرتون وتوتنهام، وهي المباراة التي شهدت فاجعة إصابة لاعب إيفرتون أندريه جوميز بخلع في الكاحل في مشهد أثار روعة جميع المتابعين وبكاء لاعبي توتنهام على أرض الملعب.

لعبت خلال الجولة الـ 11 عشر مباريات ، حيث إنتهت مباراتان بالتعادل، بينما آلت النتائج الآخري للفوز

جدول التريب بعد نهاية الجولة

لم تشهد الصدارة أي جديد بعد فوز ثنائي الصدارة ليفربول ومانشستر سيتي على أستون فيلا وساوثهامبتون على الترتيب، كما تواصلت عروض ليستر سيتي القوية بالفوز على كريستال بالاس، وتواصلت نتائج تشيلسي الجيدة بالفوز في فيكارج رود أمام واتفورد. وبالتالي يصبح التريب كالتالي:

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1- ليفربول 31 نقطة 2- مانشستر سيتي 25 نقطة 3- ليستر سيتي 23 نقطة 4- تشيلسي 23 نقطة

كما ظل ثلاثي المؤخرة ساوثهامبتون ونوريتش سيتي وواتفورد في المراكز الثلاثة الأخيرة

ترتيب الهدافين

سجل الثلاثي جيمي فاردي وأجويرو وتامي إبراهام خلال هذه الجولة بواقع هدف لكل لاعب، ليظل جدول ترتيب الهدافين كما هو.

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 10 أهداف 2- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 9 أهداف 3- تامي أبراهام (تشيلسي) 9 أهداف

ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة

على الرغم من عدم صناعته أي هدف من هدفي فوز فريقه على ساوثهامبتون، إلا أن النجم كيفين دي بروين مازال يتصدر جدول التمريرات الحاسمة كأثر لاعبي البرمييرليج صناعة للأهداف 1- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 9 تمريرات 2- دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) 4 أهداف 3- إيمليانو بونديا (نوريتش ستي ) 4 أهداف