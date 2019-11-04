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الهلال إلى دور الـ32 برباعية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تأهل فريق الهلال إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه على عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الدور الـ64 من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول بهدف سجله عادل هماني مدافع عرعر بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44)، وفي الشوط الثاني سجل محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة (58)، ثم أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الثالث في الدقيقة (81)، وقبل نهاية المباراة أضاف هتان باهبري الهدف الرابع، بعدها سجل لاعب عرعر قهران العنزي الهدف الوحيد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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