شكرا لقرائتكم عمر جابر ينفي تلقيه عرضا رسميا من الزمالك ويؤكد: القلعة البيضاء بيتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى عمر جابر نجم نادي بيراميدز عدم وصول عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفاز فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلها ثلاثى الخط الأمامي ايريك تراوري ومحمد فاروق وعبد الله السعيد على التوالي ليحسم صعوده الى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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وتحدث عمر جابر في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت قائلا: "الزمالك بيتي وأحترم نادي بيراميدز وفي حال وصول عرض للإدارة في النادي سيتم بالطبع مناقشته وما سيتم اتخاذه من قرار أتمني أن يكون في صالح الجميع".

وأكد عمر جابر أن فوز اليوم والصعود لدور المجموعات أمر ايجابي للغاية بالرغم من صعوبة المباراة خوفاً من تراخي اللاعبين بسبب الفوز في مباراة العودة.

وقال أن إدارة النادي توفر كل احتياجات الفريق وعلى رأسها السفر بالطائرة الخاصة في كل المباريات، موضحا أن كل اللاعبين المتواجدين يمتلكون خبرات افريقية تؤهله للفوز ببطولة أفريقيا.