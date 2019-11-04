شكرا لقرائتكم أحمد جمعة يكشف سبب ازمته النفسية بعد العودة من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد جمعة مهاجم فريق المصري البورسعيدى، عن سبب أزمته النفسية خلال الفترة الماضية، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

قال جمعة في تصريحات تلفزيوينة : "بعد عودتي من الإصابة عاودتني بعض الآلام، وهو ما تسبب في ألم نفسي كبير لي، لكن الجهاز الطبي للمصري بذل معى جهدا كبيرا ونجحت في التعافي والمشاركة والتسجيل من جديد في لقاء كوت دي أور في الكونفيدرالية".

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وأعرب عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر مؤكدًا أنها ثقة كبيرة من الجهاز الفني وأنه سيقاتل للحفاظ على الفرصة، مشيرًا إلى أنه كان مندهشا من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق عندما اكتفى بمهاجم واحد في كأس العالم.

وتابع: "كنت حاسس إني مش في دماغهم وخدوني المنتخب علشان الضغط الإعلامي"، معترفًا بأن قلة تسجيل المهاجمين للأهداف في الدوري مؤخرًا تعد أزمة كبيرة، خاصة وأن وجود مهاجمين أمثال عمرو زكي وعماد متعب وحسام حسن كان سيفرق بشكل كبير.