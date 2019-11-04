شكرا لقرائتكم محمود جنش : لم أوقع تجديد عقودى مع الزمالك حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر أنه لم يوقع على عقود التجديد حتى الآن مع القلعة البيضاء.
وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
أضاف محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت" انه سيقوم بالتوقيع على العقود الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع أمير مرتضى على كافة التفاصيل.
واوضح محمود جنش أن ادارة النادي برئاسة مرتضى منصور حريصة علي الوقوف بجانبي خلال الفترة الحالية التي أغيب فيها عن التدريب، مشدداً على أن الخلاف الأخير انتهى بتوضيح وجهات النظر.
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