شكرا لقرائتكم إسلام عيسى: هدفنا الفوز بالكونفيدرالية وهذا هو الفارق بين بيراميدز والمصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام عيسى لاعب بيراميدز، أن فريقه يسعى للفوز ببطولة الكونفيدرالية، بعدما نجح في الصعود لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

قال عيسى في تصريحات تلفزيونية: "لدينا طموح لمواصلة المشوار وحصد اللقب، لدينا لاعبون كبار أصحاب خبرات وتعاهدنا على الفوز بالكونفيدرالية".

وكشف أن الفارق بين المصري وبيراميدز يتمثل في الضغوط الجماهيرية غير الموجودة في بيراميدز حيث إنه لا يوجد من يحاسب اللاعب إلا الإدارة والجهاز الفني، أما في المصري فإن الجماهير دائما ترغب في تحقيق الفوز فقط لا غير.