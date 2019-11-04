شكرا لقرائتكم محمود جنش: احمد ناجي برئ من اصابتي في وتر إكيليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ومنتخب مصر أن احمد ناجي مدرب حراس الفراعنة ليس مسئولاً عن الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول.

وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وقال محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت": "كنت استعد للمشاركة في المباراة المقبلة والأخيرة في دور التمهيدي ببطولة أمم أفريقيا والتي واجه فيها الفراعنة أمام أوغندا.

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وقال جنش أنه لم يكن متفاعلاً مع الاتهامات التي وجهت لأحمد ناجي لأنه ليس مستوعباً ما حدث له في التدريب مشدداً علي أنه لم يعلق على الاتهامات لكن المر بالكامل عبارة عن قفزة في التدريب نزلت بعدها مصاباً.

وأوضح ان المساندة الجماهيرية التي يلقاها من المنتمين للزمالك أو الأهلي أمر ايجابي للغاية ويساندني.

وتابع الحارس الشهير أن سفره المبكر الى ألمانيا ساهم بشكل كبير في استعادته للكثير من قواه وهو ما أكد عليه الطبيب الألماني.