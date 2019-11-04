شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: بيراميدز المرشح الأقوى للتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أوضح وليد صلاح خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " إن بيراميدز يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية ويكتسب خبرات كل لقاء و بيراميدز بالنسبة لي المرشح الأول لحصد اللقب ويأتي بعده المصري البورسعيدى .
أشار وليد صلاح إلى أن بيراميدز قدم مباراة وحيدة سيئة في الموسم كانت أمام الزمالك، ولكن بعدها استعاد الفريق توازنه وهذا يعكس شخصية الفريق القوية هذا الموسم.
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