شكرا لقرائتكم خلافات وتشاجر وتجاوزات السر وراء حل لجنة الحكام بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الموقع الرسمى لاتحاد الكرة أعلن قرر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بإقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسى عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئاسة اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.
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