شكرا لقرائتكم خلافات وتشاجر وتجاوزات السر وراء حل لجنة الحكام بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية عن سبب قراره المفاجئ بأقالة لجنة حكام الاسكندرية مساء الأحد وتكليف محمد عبد القادر مرسى بادارة شئون حكام الاسكندرية حتى تعيين لجنة جديدة ، بان هناك تجاوزات وخلافات عنيفة وصلت للتشاجر بين الاعضاء .

وقال جمال الغندور لسوبر كورة، انه كان وصلته معلومات وشكاوى من أزمات فى تعيينات المباريات وخلافات اخرى وطلب منهم الهدوء حتى توجهه للاجتماع معهم الاثنين ، ولكنه فوجئوا اليوم بحدوث خلافات بين اعضاء اللجنة وصلت للتشابك بالايدى ووصلته معلومات وشكاوى أكبر من الحكام مما أضطره لاتخاذ قرار عاجل باقالة لجنة الحكام ببالاسكندرية وتعيين محمد عبد القادر مرسى لادارة شئون حكام الاسكندرية مؤقتا .

وكان الموقع الرسمى لاتحاد الكرة أعلن قرر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بإقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسى عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئاسة اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.