شكرا لقرائتكم محمود جنش: محمد صلاح بادر بمساعدتي ووفر طبيب التأهيل بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر أنه سيتوجه الى اسبانيا منتصف الشهر الجاري لاستكمال فترة التأهيل الثانية.

وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وقال جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت" أن سيبدأ تدريبات الجري خلال 3 أسابيع من الآن وذلك فقاً لما أكده الطبيب الألماني المتواجد حالياً بالقاهرة.

وأوضح الحارس الدولي الشاب أن محمد صلاح له دور كبير في التعامل مع مدرب التأهيل الحالي الذي أقوم بالعمل معه في اسبانيا والذي سبق وأن عمل في الفراعنة خلال نهائيات كأس العالم.

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وأشار محمود جنش الى أن صلاح بادر بالاتصال به وعرض عليه المساعدة أكثر من مرة واتفق مع مدرب التأهيل وطلب مني الحديث عن أي طلب يمكنني من خلاله العودة الى الملاعب خلال الفترة الحالية.

وكشف جنش عن أنه لا يتعجل العودة الى الملاعب مطلقاً وأنه ينتظر الانتهاء من فترة الستة أشهر التي تنهي قصة الاصابة نهائياً كاشفاً عن أنه قادر على العودة مبكراً لكنه يرفض للاطمئنان علي حالته نهائياً.