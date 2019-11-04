رماية الإمارات تغيب عن طوكيو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضياء الدين علي

لأول مرة منذ أولمبياد أتلانتا 1996 تغيب رماية الإمارات عن دورة طوكيو 2020 المقبلة، وذلك بعد أن تعذر تأهل أي رام في البطولات الدولية والعالمية التي جرت خلال الشهور الماضية والتي كان آخرها ما جرى في كل من فنلندا وإيطاليا وكازاخستان، وقد تأكد هذا النبأ بعد أن اعتذرت إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة بالدوحة والتي تنطلق غداً وتستمر منافساتها حتى 13 الجاري، حيث كانت آخر محطة يمكن أن يتأهل من خلالها الرماة، وقد خاطب اتحاد الرماية الهيئة العامة للرياضة بقرار الاعتذار وطلب إلغاء كل الإجراءات الخاصة بالمشاركة بما فيها التفرغ الرياضي بالنسبة للرماة من جهات عملهم.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الماضية في ريودي جانيرو 2016 تمت المشاركة فيها بثلاثة رماة هم: الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وخالد الكعبي وسيف بن فطيس، والأخيران أشرف على تدريبهما الشيخ أحمد بن حشر صاحب ذهبية الدبل تراب في أولمبياد أثينا 2004.