شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يرفض هدية ليفانتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض ريال مدريد هدية ليفانتي الفائز على برشلونة 3-1، حين سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي برشلونة برصيد 22 نقطة وتقدم على ريال مدريد بفارق الأهداف، في حين يملك أتلتيكو مدريد وإشبيلية 21 نقطة لكل منهما.

وفرض ريال مدريد سيطرته أغلب فترات المباراة دون أن ينجح في هز الشباك، علما أن مهاجمه الدولي البلجيكي إدين هازار سجل هدفاً في الدقيقة التاسعة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية «الفار». وفرض حارس مرمى بيتيس جويل روبليس نفسه نجماً للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة .

ووتعثر فياريال مجدداً بتعادله على أرضه مع أتلتيك بلباو دون أهداف،وبقي فياريال في المركز السابع ب18 نقطة مباشرة أمام ضيفه بلباو الذي أصبح رصيده 17 نقطة.

وعكر بلد الوليد على ضيفه ريال مايوركا احتفاله بمباراته الألف في الدوري الإسباني، وذلك باكتساحه بثلاثية نظيفة ما سمح له بالصعود الى المركز العاشر ب17 نقطة، مقابل 11 لضيفه.

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