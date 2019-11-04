أسوأ موسم لليونـايتـد منذ 33 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

لا يبشر موسم فريق مانشستر يونايتد بخير، بل توقع مراقبون ألا يحصل الفريق هذا الموسم على أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجمعت كتيبة المدرب النرويجي أوليه سولسكاير بعد الخسارة من بورنموث السبت 13 نقطة فقط من 11 مباراة، وهي ثاني أسوأ سجل للفريق منذ 33 عاماً في هذه المرحلة من الموسم.

ويحتل اليونايتد حالياً المركز العاشر في البطولة، كما كانت الخسارة من بورنموث صفر-1 هي الرابعة بعد 11 مرحلة، وهي أسوأ محصلة منذ موسم 1990-1991، وآخر مرة حصل فيها اليونايتد على 11 نقطة من 11 مباراة كانت في موسم 1986-1987 تحت قيادة المدرب رون أتكنسن وأدت الكارثة حينها لطرد رون وتولي سير أليكس فيرجسون قيادة الفريق في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 1986 وقاده إلى المركز ال 11.

المدهش أن سولسكاير خسر مباريات «برمييرليج» أكثر من يورجن كلوب مدرب ليفربول رغم أن مدرب ليفربول لعب 104 مباريات أكثر من سولسكاير، وهذه ليست أسوأ بداية لليونايتد منذ 33 عاماً وحسب، بل إن تسجيل 13 هدفاً فقط هو أقل معدل منذ موسم 2004-2005 والانتصارات الثلاثة للفريق في هذه المرحلة هي الأقل منذ موسم 1988-1989.