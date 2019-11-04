صقر القاسمي: يوم العلم يؤكد الوحدة والولاء للقيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مجلس الشارقة الرياضي بمناسبة يوم العلم بمقره، حيث تم رفع علم الدولة مع النشيد الوطني بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس، مع عرض فقرات لطالبات مدرسة سما الأمريكية الخاصة بالشارقة.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن الاحتفال بهذا اليوم هو احتفال برمز وحدة الوطن ومناسبة وطنية غالية تعبر عن تلاحم شعب الإمارات لتجديد عهد الحب والولاء للقيادة الرشيدة، مضيفاً: «نهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويحرص المجلس على الاحتفال بهذه المناسبة ورفع العلم ضمن القيم التي يغرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث يجسد يوم العلم مسيرة الإنجازات التي تتواصل نحو المستقبل المشرق، كما يشكل لحظات تاريخية سعيدة يحتفل بها أبناء الوطن الغالي وتأكيد التعاضد والتكاتف الذي قاد إلى تقديم نموذج في التقدم والنماء والنهضة وعزم أكيد على مواصلة هذه المسيرة الحافلة، داعين المولى عز وجل أن يديم نعمة الرخاء والمحبة والأمن والاستقرار في مختلف القطاعات».

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «الاحتفال بيوم العلم ما هو إلا تأكيد على تجديد العهد للوطن والقيادة الرشيدة، ونعاهد المولى، عز وجل، وقيادتنا على الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وأمنه وأمانه ومكانته الكبرى بين الدول، ونحن نفخر بأن يكون يوم العلم يوماً من أيام الحب للدولة، وتأكيداً جديداً على رفعته والفخر بمكانة الدولة بين الدول».