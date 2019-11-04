شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تجدد الولاء تحت راية العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت كافة المؤسسات الرياضية والاتحادات والأندية في دولة الإمارات، اليوم 3 نوفمبر بيوم العلم، حيث شاركت كافة الجهات الرياضية في احتفالية موحدة للقطاع الرياضي، عكست قيم الولاء والانتماء والوحدة واحترام رمز الدولة ومسيرتها الريادية الحافلة بالإنجازات الوطنية تحت مظلة القيادة الرشيدة.وشارك نخبة الرياضيين في كافة الألعاب برفع علم الدولة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركة في تلك المناسبة الفريدة من نوعها التي أصبحت بمثابة احتفالية ينتظرها الجميع كل عام، ابتهاجاً بتاريخ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، حيث يلتف الجميع في مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر حول رمز العزة والفخر والشموخ، الذي يستحق من الجميع العمل والسعي المستمر لتحقيق الأفضل والوصول إلى أرقى الأهداف والغايات.

ابن غليطة: مناسبة وطنية نستلهم منها قيم الآباء

أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقره بدبي احتفالية بمناسبة يوم العلم، وانطلقت فعاليات يوم العلم بمحاضرة وطنية ألقتها الدكتورة أمل بالهول الفلاسي مستشار الشؤون المؤسسية في مؤسسة وطني الإمارات بعنوان «مؤشرات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة» بحضور كل من محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب كافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة نستلهم منها قيم الآباء المؤسسين وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث يمثل العلم رمز وحدتنا ورمزاً للتسامح والعطاء والإنجاز.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة للتعبير عن ولاء الشعب لقيادته الحكيمة، مشدداً على أن علمنا رمز لدولتنا التي أبهرت العالم بنهجها التسامحي وازدهارها، وقال إن يوم العلم مناسبة تدفعنا لتطوير العمل وبذل مزيد من الجهود.

الريسي: تجسيد لتكاتف المجتمع

أكد الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن يوم العلم يجسد التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، وهو من أسمى طرق التعبير عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما أكد أن هذا اليوم الجليل يهدف إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، لما يمثله علم الدولة كرمز خالد لهويتنا التاريخية، كما يجسد هذا اليوم طموحات وآمال شعبنا، كرمز للسلام والأمان والسعادة.

شيخة الكعبي: محطة لتجديد الروح الوطنية

احتفل فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بيوم العلم الإماراتي، وترأست الاحتفال شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، وحضره عدد كبير من الضيوف والموظفين، واستحضرت شيخة الكعبي خلال هذه المناسبة العزيزة، المجهودات الكبيرة والمستمرة لقيادتنا الحكيمة في مواصلة مسيرة التطور والانماء والإنجازات العظيمة التي حققتها دولتنا في مجالات مختلفة.

وشددت شيخة الكعبي على أهمية يوم العلم، الذي يعتبر محطة لتجديد الروح الوطنية الصادقة والولاء الدائم لقيادتنا الرشيدة والعزم الثابت على مواصلة مسار أمتنا الموفق نحو مزيد من التقدم والازدهار.

احتفالية موحدة لقطاع الرياضة في مجلس أبوظبي

احتفل مجلس أبوظبي الرياضي بيوم العلم، بمشاركة كافة الأندية والمؤسسات والجهات الرياضية في أبوظبي في احتفالية موحدة للقطاع الرياضي، عكست قيم الولاء والانتماء والوحدة واحترام رمز الدولة ومسيرتها الريادية الحافلة بالإنجازات الوطنية، تحت مظلة القيادة الرشيدة. وشارك نخبة الرياضيين في كافة الألعاب برفع علم الدولة، بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكافة مديري القطاعات الرياضية في المجلس، وممثلي الأندية والجهات وعموم المنتسبين، في صورة ترسخ التلاحم الوطني في مناسبة اليوم التاريخي.

وجدد منتسبو القطاع الرياضي في ختام الاحتفالية عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، في هذه المناسبة العزيزة التي تجسد اللحمة الوطنية والتعبير الصادق لشعب ومجتمع الإمارات بعموم شرائحه، مؤكدين عزمهم على مواصلة العطاءات والنجاحات، ليبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً بالمنجزات الوطنية الكبيرة.

الهاشمي: ترجمة حقيقية للانتماء الصادق للوطن

احتفى اتحاد الإمارات للجوجيتسو بيوم العلم، حيث توجّه فريق عمل الاتحاد إلى ساحة الاستقبال الرئيسية أمام «كابيتال تاور» الذي يحتضن المقر الرئيسي للاتحاد، وشارك في الفعالية محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إلى جانب ستة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو وموظفي الاتحاد الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجوجيتسو: «في مثل هذا اليوم الذي نحرص فيه على الالتفاف حول رمز الوطن الشامخ، وجب علينا تجديد العهد والولاء للوطن والقيادة بمواصلة السعي لترسيخ المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا في جميع المجالات، ونفخر في اتحاد الجوجيتسو بمساهمتنا برفع علم الدولة على منصات التتويج في جميع المحافل الدولية، ولعل احتفاءنا بيوم العلم يترجم مشاعر الانتماء الصادقة للوطن الذي نتشارك جميعاً عطاءه ونحمل سويةً مسؤولية العمل لتحقيق نهضته وصونه».

الجنيبي: دلالة على التمسك برسالة الاتحاد

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احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية بيوم العلم بمقر الرابطة في العاصمة أبوظبي بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي وموظفي الرابطة، وقال عبدالله ناصر الجنيبي: إن هذه المناسبة غالية على قلوب جميع الإماراتيين، وكذلك المقيمون على أرض الإمارات، وتعكس مدى الترابط والتلاحم الذي تعيشه جميع مكونات المجتمع، مضيفاً أن الاحتفال بيوم العلم ووقوف الجميع في مختلف مؤسسات الدولة في التوقيت نفسه تحية للعلم وترديداً للنشيد الوطني هو دلالة على تمسك كل من يعيش على أرض هذه الدولة برسالة الاتحاد التي وضع أساسها الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

المنصوري: مناسبة لتجديد العهد لقيادة الدولة

احتفل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي وموظفوه بيوم العلم في مقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وحضر الاحتفال كل من المهندس مطر سالم المنصوري رئيس شركة الظفرة للاستثمار عضو مجلس إدارة نادي الظفرة، وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي.

وقال المنصوري: «يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تعلي قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، ومناسبة لتجديد العهد لقيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً، ولنحافظ على مكتسبات الوطن».

الدرمكي: مناسبة وطنية تجسد قيم الوفاء

شارك نادي العين، أمس، بملتقى «العين سكوير» أمام استاد هزاع بن زايد، في احتفالات الوطن بيوم العلم، وذلك بالتعاون مع دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة، وشارك الدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم في الاحتفالية.

كما شارك أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي وعدد من نجوم فريق الكرة الأول وموظفي النادي والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأكد الدرمكي أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة تجسد أسمى قيم الوفاء والولاء والانتماء، ونعبر من خلالها عن المشاعر الصادقة في حب الوطن والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة في مشهد حضاري يجسد مبدأ البيت متوحد.

الشنقيطي: يوم للاحتفال برمز العزة

احتفلت اللجنة الأولمبية الوطنية برفع علم الدولة بمقرها في قرية الأعمال بدبي، أمس، ونظمت اللجنة الأولمبية الوطنية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي الاحتفالية، بحضور طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسامي القمزي المدير العام لاقتصادية دبي، وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وقال الشنقيطي: «اليوم نحتفي برمز عزتنا وفخرنا بين الأمم ونعبر عن مدى ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن الذي بهر العالم بنجاحاته وإنجازاته وتاريخه العريق، وكذلك نجدد العهد، ونؤكد قوة ترابطنا وتماسكنا وتلاحم أبناء الإمارات الذي يظهر في هذا النوع من المناسبات، حيث يبدي الجميع مدى حبه لوطنه، كما أن هذه المبادرة تعد فرصة عظيمة للتعبير عن حب الإمارات ومسيرتها الحافلة».

وقال القمزي: «تفتخر اقتصادية دبي بالمشاركة في احتفالية يوم العلم، الذي يعد مصدراً للفخر والإلهام والعمل والجد لاستدامة النجاح الذي حققته الإمارات، وتشارك اقتصادية دبي مشاعر البهجة والسرور، تقديراً لمسيرة العطاء والتنمية الاقتصادية الرائدة، التي تقودها قيادة الدولة الرشيدة».

حارب: علم الدولة رمز للوحدة والقوة

شارك مجلس دبي الرياضي، في احتفال يوم العلم الإماراتي، أمس، بحي دبي للتصميم، وقام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وخديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، ويونس آل ناصر، مساعد المدير العام والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، برفع علم الإمارات، وحضر الاحتفالية ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ حيث تم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم وسط حضور حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم، توشحوا جميعاً بأعلام الدولة.

وقال سعيد حارب: «علم الدولة هو رمز وحدتنا وقوتنا وسيادتنا، واحتفالنا اليوم تأكيد لتوحدنا وتلاحمنا خلف قيادتنا الرشيدة، وسيرنا على نهجها في تعزيز مكتسبات الوطن وترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام والتعايش الكريم تحت راية هذا العلم الذي رفعه أبناء الوطن في ميادين الشرف والكرامة وأوصلوه إلى محطة الفضاء الدولية».