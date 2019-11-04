شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية المرزوقي ترفع رصيد الإمارات إلى 14 ميدالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أكاديمية «أي إ ف إن تي» للجوجيتسو، أمس، إنجازاتها في جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو المقامة حالياً بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة 1425 لاعباً من 36 دولة حول العالم.

ونجح اللاعب الإماراتي عبدالله المزروعي في انتزاع ميدالية ذهبية جديدة في وزن 77 كجم في فئة الأساتذة 2 للحزام البنفسجي، ليرفع بذلك رصيد بعثة الإمارات بعد اليوم الثاني من البطولة إلى 14 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و6 فضيات، إضافة إلى 3 برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني، وقام بتتويج الفائزين، كل من إبراهيم العلوي قنصل دولة الإمارات بالبرازيل، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس بعثة الإمارات، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وخالد الجنيبي رئيس بعثة أكاديمية «أي إف إن تي»، وولتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو، إضافة لعدد من مسؤولي البرلمان البرازيلي ورؤساء مناطق الجوجيتسو في مختلف الولايات البرازيلية.

وكانت منافسات، أمس الأول، تم تخصيصها لحاملي الحزامين البنفسجي والبني، ولم يشارك فيها إلا عدد قليل من بعثة الإمارات التي تضم لاعبين معظمهم من حاملي الحزام الأزرق، كما أقيمت، أمس، منافسات «ملك البساط» في الجولة الختامية للأوزان: الخفيف والمتوسط والثقيل، التي جمعت بين أقوى الأساطير الفائزين بكبرى البطولات والألقاب لجولات أبوظبي جراند سلام، وملك البساط في المرات السابقة، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام في أبوظبي شهر إبريل/ نيسان من كل عام.

وشهدت منافسات «ملك البساط» مفاجأتين مدويتين، حيث فاز جاكسون سوزا على الأسطورة الذي لم يهزم طوال الأعوام الأخيرة والذي أطاح بالجميع في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، جواو لا روشا، بنتيجة 8 - 6 في منافسات الوزن الثقيل، وسط دهشة كل الجماهير التي ملأت جنبات صالة كاريوكا أرينا، فيما نجح اللاعب الصاعد بسرعة الصاروخ ايزاك براز في تحقيق الفوز على حساب اللاعب المرشح وصاحب الخبرة تشارلز سانتوس بنتيجة 11- 6 لمنافسات الوزن المتوسط، وفاز كذلك اللاعب لوناردو ساجيورو على منافسه دودرلين 7 - 5 في مواجهة من العيار الثقيل، نجح ساجيورو في قلب نتيجتها لمصلحته في الثواني الأخيرة بعد أن كان متأخراً طوال النزال.

نزالات «ملك البساط» كانت قمة في الإثارة والتشويق بعد أن قامت اللجنة المنظمة بإجراء بعض التعديلات على لائحة البطولة، حيث تمت زيادة مدة كل نزال لتصبح 8 دقائق، وإلغاء الأفضلية مع تحويلها إلى نقاط، وكذلك تحويل المخالفات إلى نقاط تضاف لرصيد المنافس، والاتفاق على التمديد لمدة دقيقة ذهبية في حال انتهاء النزال بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل يتم احتساب النتيجة والفوز لمصلحة آخر لاعب حصل على نقطة أو نقاط في النزال باعتباره آخر من حاول تحقيق الفوز.

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من ناحيته، أكد الأسطورة جاكسون سوزا، أن لقب «ملك البساط» الذي حققه على حساب لاعب كبير بحجم جواو لا روشا، هو الأغلى في مسيرته مع الجوجيتسو التي بدأت منذ 16 عاماً، مشيراً إلى أنه حصد الكثير من الإنجازات، وفاز بالعديد من البطولات المحلية في البرازيلية والقارية في أمريكا اللاتينية والعالمية أيضاً، إلا أنه لن ينسى تلك اللحظات التي توج فيها بلقب «ملك البساط» على أرض لريو دي جانيرو، ووسط الجماهير المحبة لرياضة الجوجيتسو والعاشقة للأبطال.

في السياق نفسه أكد ايزاك براز، مفاجأة الوزن المتوسط الذي هزم تشارلوس سانتوس، أنه يدين بالفضل إلى الإمارات لأنها شهدت ميلاد نجوميته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قبل عامين، كما شهدت تألقه في البطولة نفسها العام الماضي وفوزه بالميدالية الذهبية فيها، كما أنه اكتسب الخبرات اللازمة في جولات أبوظبي جراند سلام حول العالم، مؤكداً أنه تعرض للكثير من الضغوط قبل النهائي الحلم الذي جمعه مع تشارلز سانتوس، ونتيجة لهذه الضغوط كان يقوم بالتدريب ومراجعة بعض الحركات عندما يعود للمنزل من التدريبات.

أما ليونارردو ساجيورو، الفائز بلقب ملك البساط للوزن الخفيف، فقد أكد أنه خاض أصعب نزال في مسيرته أمام ايزاك دودلرين، وأن النزال كان قاسياً جداً على الطرفين، خصوصاً أن ايزاك كان متقدماً طول الوقت حتى الثواني الأخيرة.

من ناحية أخرى قام وفد برازيلي من منسقي بطولات البارا جوجيتسو بتكريم إبراهيم العلوي قنصل دولة الإمارات في البرازيل، ورئيس الوفد الإماراتي في البطولة يوسف البطران، وولتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي، وتقديم هداية تذكارية لهم على منصة التتويج تقديراً لدور الإمارات في رعاية فئة البارا جوجيتسو التي استعادت الأمل في الحياة بعد أن سمح لهم الاتحاد الإماراتي بالمشاركة في بطولاته اعتباراً من عام 2015.

وقال إل سير لي الذي يشرف على التواصل مع كل اللاعبين من هذه الفئة بمختلف القارات، ويسهل لهم فرص التسجيل للمشاركة في بطولات الإمارات: «نحتفل هذه المرة بتجاوز عدد ال 1000 لاعب ولاعبة من مختلف القارات في بطولات الإمارات، وفي هذه المناسبة أقول إن الإمارات أعادت لي ولزملائي جميعاً الأمل في الحياة، عندما سمحت لنا بالمشاركة في بطولاتها في وقت لم يسمح لنا فيها إلا بالبقاء في البيوت منعزلين، وأتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين في الإمارات على دعمي وزملائي بالأجهزة الطبية من أطراف صناعية وكراسي متحركة بعد السماح لنا بالمشاركة في البطولات».

على صعيد آخر، أكد علي عباس، لاعب أكاديمية «أي إف إن تي» الفائز بذهبية وزن 85 كجم للحزام الأزرق لفئة الأساتذة 1 أنه فخور بالإنجاز الذي حققه بالبرازيل، وأن أصعب نزال بالنسبة إليه كان النزال الأول، لأنه كان أمام اللاعب البرازيلي المرشح للفوز باللقب، وأنه حقق الفوز عليه بالتركيز، مشيراً إلى أنه حصل على الثقة الكافية بعد الفوز بالنزال الأول، وفاز في الثاني والثالث بعد ذلك برغم أن المواجهات كانت قوية.