بطولة آسيا للشراع تنطلق اليوم في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا للشراع فئة 49، التي تقام بمشاركة خمسة منتخبات آسيوية، بمجموع 36 لاعباً ولاعبة، وتستمر المنافسات حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتشارك في البطولة خمسة منتخبات هي الصين والهند وهونج كونج، وعمان واليابان، وهي من الفئات الأولمبية، وستقام بطولة أخرى في مارس المقبل لتحديد المنتخبات التي ستتأهل لأولمبياد 2020.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل البطولة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر المجلس بحضور سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي وعبدالله العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع، ورينيه مدير إدارة الفعاليات بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وإيديا اجاي، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي للشراع.

وتم تقسيم المشاركين إلى 18 فريقاً بمعدل بحارين في كل فريق، منهم ثلاثة فرق للسيدات، وتعد فئة 49، واحدة من الفئات الحديثة في عالم الشراع الحديث.

ورحب سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي بالحضور، وأكد أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية المجلس ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لتنشيط وتفعيل النشاطات والبطولات البحرية.

وأكد أن مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يولي اهتماماً كبيراً لكل الأنشطة البحرية خصوصاً تلك التي يمكن من خلالها تخريج أبطال يخدمون الإمارات، ويشرِّفونها في المحافل الدولية الكبرى. ورحب المهيري بالمنتخبات المشاركة، مؤكداً أن الجميع سعيد بوجوده على أرض الإمارات، منوهاً بأن الجميع يسعى إلى إنجاح الحدث، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في نشر الرياضات البحرية.

من جانبه أكد عبدالله العبيدلي أن البطولة أولمبية وتقام لأول مرة على مستوى آسيا، وهي تحضيرية للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتسبق المنافسات التأهيلية للأولمبياد التي ستقام بأبوظبي في مارس 2020.