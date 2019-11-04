شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية خلقت فجوة بين لاعبيها والجماهير والإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حسن الخميس

ظاهرة جديدة طفت على السطح خلال الأعوام الأخيرة اجتاحت أندية الدولة، وشكلت حاجزاً بين الجماهير وما تعشق من فرق، وما تحب من نجوم، حين فرضت سياسة الأبواب المغلقة في وجه الجماهير والإعلاميين ومنعتهم من الاقتراب ولو خطوة واحدة من المدرجات، لمتابعة التدريبات والاطمئنان على فريقهم وممارسة حق من أبسط حقوقها وهو متابعة فرقها قبل المواجهات المهمة.

الظاهرة اعتبرها عدد كبير من الخبراء والمدربين واللاعبين غير مفيدة وهي مجرد تقليد أعمى لعدد من المدربين الأوروبيين الذين يلجأون لهذه السياسة قبل المباريات الحساسة والمهمة والمصيرية فقط، فيما تمسكت أنديتنا بتطبيق الظاهرة (عمال على بطال) وقبل جميع المباريات المهمة منها وغير المهمة، واعتبرتها أسلوب عمل ساهمت من خلاله في أبعاد الجماهير عن متابعة أنديتها والتعرف إلى مقومات فرقها، وفي الوقت نفسه حرمت اللاعبين من دعم الجماهير وعشقها لهم.

البعض اعتبر الظاهرة غير صحية ومؤشراً غير جيد وطالب بالموازنة بين الحفاظ على خصوصية الفريق وحق الجماهير بالتواصل مع فريقها ومشاهدة التدريبات وكذلك الإعلام.

واعتبرت بقاء الجمهور بالقرب من الجهاز الفني واللاعبين يساعد على التحفيز وكسر الحواجز السلبية خاصة في أوقات تدني وتراجع النتائج.

يحيى عبدالكريم: بدأت في أوروبا وهي مقبولة بشروط

أكد يحيى عبدالكريم، رئيس شركة كرة القدم الأسبق بنادي الشارقة أن منع الجماهير عن حضور تدريبات الفرق ظاهرة غير صحية تضر بكرة القدم وبلاعبي الأندية والمنتخبات في الأساس،وتسهم في الوقت ذاته في خشية اللاعبين في المباريات الكبيرة عندما تفاجئ بحضور كبير ومكثف للجماهير.

وأشار: لا مانع من إخضاع بعض الحصص التدريبية للسرية خاصة الحصص التي تسبق المباريات المهمة والحساسة المرتبطة بحسم مباريات وبطولات، حيث إن المدرب يخشى من تسريب الخطط وكشف طريقة اللعب للخصوم وتكليفات أبرز اللاعبين.

واعتبر أن ظاهرة غلق التدريبات وإقامتها خلف أبواب مغلقة بدأت في أوروبا، عندما سعت أجهزة المراقبة في رصد خطط أسلوب عدد من الفرق قبل خوضها للمباريات المهمة والحساسة، الأمر الذي جعل العديد من الأجهزة الفنية في أشهر الأندية على مستوى العالم تضطر إلى غلق تدريباتها في وجه الجماهير والإعلاميين خشية من التجسس والتعرف إلى خطط الفرق.

واعترف يحيى عبدالكريم أن الحضور الجماهيري يحمس اللاعبين ويشعل الحماسة في صفوف الفرق ويسهم في تهيئة اللاعبين للعب أهم المباريات وسط حضور جماهيري مكثف، ولكنه أكد في الوقت ذاته حرية المدرب في التدريبات المغلقة خاصة التي تسبق المباريات الحساسة.

الرمادي: مع حضور الجماهير ومحاسبتها للفرق

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، إنه عند غلق التدريبات وإقامتها خلف أبواب مغلقة فإن ذلك يكون بشكل مبرمج وبهدف، وقبل مباريات معينة، وليس بشكل دائم ومستمر، وقال: «أنا شخصياً ليس مع الغلق وأعتبر حضور الجماهير مكمل لجهد المدرب وكل القائمين على الفريق».

وأضاف: من أدبيات مهنة التدريب عدم السطو والتجسس على الفرق الأخرى، ولكن تفشي ظاهرة سعي عدد من المدربين الأوروبيين للتعرف إلى مقومات الخصم قبل المباريات المهمة والحساسة ساهم في جعل عدد كبير من المدربين يقرر غلق التدريبات قبل المواجهات الحاسمة.

وعاد وأكد أنه من حق الجماهير والإعلام متابعة تدريبات وتحضيرات الفرق على مدار الأسبوع مع الاحتفاظ بخصوصية المدربين خلال التدريبات المهمة التي تسبق المباريات المهمة فقط.

واعترف الرمادي أن النقد الذي يطال الفرق من قبل الإعلام والجماهير في الغالب يكون مهماً ومفيداً إذ يسهم في تصحيح المسار وبذل الجهد لتحقيق التميز المطلوب.

ساحوه: جمهورنا يضغط على اللاعبين والمدربين

أيد الدكتور عبدالله ساحوه رئيس نادي الشعب الأسبق إلى حد كبير ابتعاد الجماهير عن حضور التدريبات، خاصة تلك التدريبات التي تسبق مباريات حساسة ومهمة، مشيراً إلى أن الأندية من حقها الحفاظ على مصالحها وهدوء أجوائها، وإذا كان ذلك يتوفر من خلال منع الجماهير من حضور التدريبات، فالأندية لها الحق في ذلك.

وأضاف: للأسف في بعض الأحيان تشكل الجماهير عامل ضغط على اللاعبين والجهاز الفني، وأحياناً على الإدارة، لأن الجماهير عاطفية ولا ترحم وتجدها في بعض الأحيان تستعجل النتائج والفوز، وتهاجم بقوة من دون دراسة الواقع وأحوال الفريق.

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واعتبر أن القرارات العاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، فالإدارات هي الوحيدة التي تعرف مصالح النادي، وإذا كان الحضور الجماهيري يسهم في دعم مسيرة الفرق، فالإدارات أول من ترحب بذلك.

وقال مفسراً «إذا قارنا بين الجماهير الأوروبية والجماهير العربية نجد العكس تماماً، ففي أوروبا الجماهير تشجع فرقها بحب رغم خسارتها، وعندنا تصب الجماهير جل غضبها على الفريق والإدارة واللاعبين، وبصفة خاصة المدرب إذا خسرت بهدف واحد فقط، وتخرب الدنيا إذا تكررت الخسارة من دون النظر لقدرات ومقومات الخصم الذي قد يكون في الغالب هو الأفضل».

وذكر أن «مسألة المنع نسبية، والمصلحة العامة هي المعيار الحقيقي لكل من الجماهير وإدارات الأندية، وعلى النادي حماية نفسه ممن يحرص على الحضور من أجل توجيه السباب، وينطبق ذلك على السماح للإعلام بشكل مطلق، فالسرية من وجهة نظري حق مشروع لأي مدرب، ومن أجل ذلك يجب السماح للإعلاميين لحضور تدريبات خاصة بعيدة عن التدريبات المهمة التي تسبق المباريات الحساسة، تحسباً لتسريب أي معلومات مهمة للخصم».

عادل درويش: كيف يتم «تشفير» الملاعب في زمن الاحتراف؟

قال القطب والمشجع الوصلاوي، عادل درويش: إغلاق التمارين بشكل كامل ظاهرة غير صحية، ومؤشر غير جيد، ويجب الموازنة بين الحفاظ على خصوصية الفريق وحق الجماهير في التواصل مع فريقها، ومشاهدة التدريبات، والشيء نفسه ينطبق على الإعلام في حرية حضوره، وحقه في متابعة الفرق كافة.

وأشار: الانعزال التام هو تعبير عن انعدام الثقة نهائياً وعدم الاعتراف بمبدأ الشراكة، وبقاء الجمهور بالقرب من الجهاز الفني واللاعبين يساعد على التحفيز، وكسر الحواجز السلبية، خاصة في أوقات تدني وتراجع النتائج.

وأضاف: هناك إغلاق لبعض أيام التدريبات لزيادة التركيز وإعطاء الجهاز الفني واللاعبين بعض الخصوصية من أجل تحقيق هدف معين، وأنا مع وضع روزنامة كاملة للتدريبات وإعلان ما هو مغلق، وما هو مفتوح، عملًا بمبدأ الشفافية والتواصل الفعال مع الجماهير والإعلام.

وأكد: فتح التدريبات للجماهير والإعلام له فوائده أيضاً ويساعد اللاعبين على كسر الرهبة، خاصة الصاعدين واللاعبين الجدد، أما الانغلاق، أو الانعزال التام فيرفع الضغط السلبي ويساهم في خلق حالة من الخوف، إذا ما واجه اللاعبون حضوراً جماهيرياً كبيراً في مباراة مهمة وحساسة.

واعتبر عادل درويش النادي أن الذي يغلق تدريباته في وجه جماهيره كأنه وضع لافتة على الجدار «النادي مغلق للصيانة»، وهذا في حد ذاته كارثة أن تدار كرة القدم من خلف الأسوار.

وسأل درويش: أليس مدربونا ولاعبونا هم محترفين؟ ومن المفترض إجادتهم للتعامل مع الضغوط، وهل يعقل عدم تحمل الإدارات والأجهزة الفنية ضغط جماهيره الفريق؟

وشبّه عادل درويش الفرق المنغلقة، أو المنعزلة، بالفرق الكرتونية التي تنهار بسرعة، كما شبّهها بالملاعب المشفرة، وأكد: على الجميع ألا يفاجأ بهجرة الجماهير للمدرجات أوقات المباريات.

عمار الدوخي: الخوف ليس مبرراً لغلق التدريبات

أشار عمار الدوخي خبير التحليل، وأحد نجوم نادي الشعب السابق إلى أن غلق أبواب الملاعب بدعة جديدة تجتاح عدداً كبيراً من ملاعب الدولة خلال المواسم الأخيرة بحجة التركيز وإخفاء خطط المدرب، وهي في الحقيقة غير مفيدة، بل في معظم الأحيان تكون مضرة للفريق ولاعبيه.

وأضاف: في السابق كان اللاعب منا يستمد حماسته من خلال رؤيته للجماهير في المدرجات وهي تتابع التدريبات، ويسعى بكل الطرق، لتقديم مستوى مميزاً خلال التدريبات يؤكد من خلالها جاهزيته للمباريات المقبلة، ويسعى بكل الطرق إلى أن يظهر لجماهير النادي التي تتابع من المدرجات أنه جاهز ومكتمل الجاهزية.

واستطرد: اللاعب يكون في قمة مستواه وسط الجماهير، والمدرجات الفارغة تظلم اللاعبين وتجعلهم أكثر سلبية وأقل تطوراً خاصة اللاعبين الذين يضمنون اللعب في المباريات سواء كان مميزاً أولا خلال التدريبات وهذا في الوقت ذاته يسهم في تراجع مستواه.

وأكد الدوخي: نفس الأمر بالنسبة لرجال الإعلام فعندما تحرمهم من متابعة التدريبات فهذه مصيبة بحد ذاتها، لأهمية دور الإعلام في إبراز إمكانات اللاعبين فوجودهم يعتبر مرآة تعكس وتبرز اللاعبين وهذا يشجعهم على بذل الجهد والسعي لتقديم أفضل ما عندهم خلال التدريبات، فغياب الإعلام عن التدريبات لا يشجع اللاعبين على التميز.

بخيت سعد: الحضور يسهم في تألق اللاعبين

وافق بخيت سعد نجم المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق على إغلاق تدريبات المنتخبات الوطنية فقط، وتحديداً قبل المباريات والمواجهات المهمة والحساسة، وليس إغلاق تدريبات الفرق، لأن الجمهور بالنسبة للاعبين هو الوقود الحقيقي الذي يشعل حماسهم ويسهم في تألقهم .

وقال: نحن في السابق كنا ننتظر موعد التدريبات بفارغ الصبر لإثبات تميزنا ووجودنا في حضور الجماهير التي كانت تعرف جيداً مستوى كل لاعب وحجم عطائه وتميزه، وبإغلاق التدريبات، وجعلها سرية يحرم اللاعب من إثبات وجوده وإظهار إمكانياته أمام الجهاز الفني والجماهير.