مكاسب عديدة لـ «طائرة العين» في البطولة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عبدالله الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية ومشرف قطاع الكرة الطائرة، بالشكر لكل المسؤولين في مجلس أبوظبي الرياضي على إتاحة الفرصة لنادي العين لاستضافة النسخة الأولى من البطولة الدولية للكرة الطائرة، وقال: نشكرهم على هذا الجهد الكبير، وفي تقديرنا أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، ومن المهم الاستمرار في دعم مثل هذه البطولات ومنحها المزيد من الاهتمام.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن كل الفرق التي شاركت في البطولة حصلت على مكاسب فنية كبيرة، وقال: مثل هذه التجمعات تكون بمنزلة تجهيز جيد للفرق، كما تمنحهم فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة؛ إذ إن فرق أبوظبي حصلت على احتكاك مع المدارس البولندية والبيلاروسية والعمانية، وهذا بكل تأكيد يصب في مصلحة الفرق قبل انطلاقة بطولة الدوري العام منتصف الشهر الجاري.

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وأكد الدرمكي أن البطولة كانت بمنزلة فرصة ذهبية أمام الطاقم الفني للفريق من أجل التعرف على كل صغيرة وكبيرة قبل انطلاقة بطولة الدوري العام، وقال: بالتأكيد البطولة منحت المدرب فرصة جيدة للوقوف على مستوى كل اللاعبين حتى يعرف نوعية اللاعبين الذين يمتلكهم، ونوعية اللاعبين الذين يحتاج إليهم في صفوف الفريق.

وأشار عبدالله إلى أن فريق الكرة الطائرة في نادي العين يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين، وفي مقابل ذلك يجب على اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم في كل مرة يدخلون لأرضية الملعب، وقال: نتمنى من اللاعبين أن يكونوا على قدر الثقة والتحدي في كل مرة يرتدون فيها شعار نادي العين بأن يقدموا كل ما لديهم لمصلحة النادي.

وكان فريق كلوتشبورغ البولندي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للكرة الطائرة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العين بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بينما حصل فريق السيب العماني على المركز الثالث، بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة تحديد المركز الثالث.