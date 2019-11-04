العلم يرفرف عالياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر النادي.

ورفع سموه، العلم وسط حضور كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي، ومتسابقي الفرق الرياضية المختلفة في النادي، وموظفي النادي، إضافة إلى حضور عدد غفير من طلاب مدرسة الوردية الخاصة.

وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الغالية، وتوجه بكلمة للطلاب الحاضرين من أجل غرس قيمة وأهمية هذا اليوم في أذهانهم، وتذكر أرواح كل من عانقوا هذه الأرض الطيبة، مشيداً أيضاً بالإيجابية في أن يحرص الطلبة على التواجد والحضور من خلال مراسم يوم العلم في مقر النادي.

وأكد أن علم الإمارات استقر في وجدان كل سكانها من مواطنين ومقيمين، وأصبح يرفرف عالياً خفاقاً في كل المحافل والمناسبات الدولية، ليشعر أبناء الإمارات بالفخر والاعتزاز والشموخ.