شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يحتفظ بصدارة ترتيب الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين البقاء في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف بعدما توقف عن التسجيل في المرحلة السادسة. وكانت المرحلة السادسة قد شهدت تسجيل 19 هدفاً، كان نصيب اللاعبين الأجانب منها 11 هدفاً مقابل 8 أهداف للاعبين المواطنين. وهنا سجل أبرز الهدافين: Advertisements 8 أهداف: التوجولي لابا كودجو (العين). 6 أهداف: البرازيلي كورونادو (الشارقة). 5 أهداف: الأرجنتيني تيجالي والإسباني كارليتوس (الوحدة)، والتوجولي مالابا (اتحاد كلباء)، ريكاردو غوميز (الشارقة).

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