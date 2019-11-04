خالد القاسمي يدعو السائقين الشباب إلــى المشـاركــة فــي راليــات البـاهـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ خالد القاسمي بطل الراليات إن انطلاق سلسلة وطنية جديدة من الراليات الصحراوية في دولة الإمارات يعني أن الوقت أصبح مثالياً للشباب من محبي الرياضة للانخراط فيها الآن. ويحث السائق الإماراتي ذو الخبرة الواسعة، والذي يشارك في رالي باها أبوظبي الأول الشهر الجاري، المزيد من الشباب من سائقي السيارات والدراجات على اغتنام الفرصة السانحة لهم مع إطلاق بطولة الإمارات لراليات الباها هذا العام.

وقال الشيخ خالد، والذي يتصدر فئة T1 بفضل فوزه بثلاثة من الجولات الأربع الأولى على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ DKR3008: «تمثل الفعالية المنصة المثالية للراغبين بالانضمام إلى الرياضة في بداياتهم فمعظم الفعاليات تقام ليوم واحد، وهي متاحة أمام الدراجات النارية والرباعية والسيارات من فئة T3، ما يجعلها رياضة مجدية للغاية وهذه هي الفرصة المثالية لكل من يتطلع للحصول على فرصة للمنافسة. يقام رالي باها أبوظبي تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي يومي 15 و16 نوفمبر، ويمثل الجولة الخامسة من بطولة الإمارات لراليات الباها 2019 التي ينظمها نادي الإمارات لرياضة السيارات.

وكانت الجولات السابقة استقطبت ما يصل إلى 50 متنافساً، ويأمل نادي الإمارات لرياضة السيارات باستقطاب المزيد من المشاركين من الإمارات ودول الخليج في سباق أبوظبي، حيث تقدم جوائز مادية سخية للمراكز الثلاثة الأولى للترتيب العام للسيارات والدراجات في الرالي.

أما بالنسبة للشيخ خالد، والذي يشارك إلى جانب شريكه البريطاني كريس باترسون، فسيكون رالي باها أبوظبي اختباراً جديداً لاستعداداته المستمرة للمشاركة في رالي داكار العام المقبل في المملكة العربية السعودية.