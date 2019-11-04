اختتام «سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة» في قرية بوذيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها نادي تراث الإمارات يومي الجمعة والسبت الماضيين، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبمشاركة نحو 225 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

توج حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، بحضور محمد مهير المزروعي، مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية، الفائزين في السباقات، وأحرز المركز الأول في سباق 120.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، وفقاً لبنود بروتوكول بوذيب للقدرة، الفارس عمر إبراهيم المرزوقي من إسطبلات المغاوير على ظهر الحصان «كاسيدي دي جان سافيز»، وفي المركز الثاني الفارس روشندران ناجالين جام من إسطبلات العاصفة على ظهر الحصان «جيزي ليلى»، فيما حل ثالثاً الفارس خالد عبد الله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف على صهوة الحصان «إي إف هيرويكو».

فيما جاء في المركز الأول عمر إبراهيم المرزوقي من إسطبلات المغاوير على صهوة الحصان «كاسيدي دي جان سافيز»، فيما حل ثانياً الفارس خالد عبد الله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف على ظهر الحصان «إي إف هيرويكو»، وجاء في المركز الثالث الفارس روشندران ناجالين جام من إسطبلات العاصفة على الحصان «جيزي ليلى».

أما في سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة»، فأحرزت المركز الأول وفقاً لنقاط بروتوكول بوذيب للقدرة الفارسة ميا ماريا شومان من إسطبلات المغاوير على صهوة الحصان «ساشا»، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة انتصار علم من إسطبلات الكمدة على ظهر الحصان «امبيرادور»، وحل في المركز الثالث الفارس عيسى محمد القبيسي من إسطبلات الريح على ظهر الحصان «الماويدونج».

فيما جاء في المركز الأول وفقاً لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية الفارس هزاع عبدالله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «فناردي كبير»، وفي المركز الثاني الفارسة انتصار علم من إسطبلات الكمدة على ظهر الحصان «امبرادور»، فيما حل في المركز الثالث الفارس عيسى محمد القبيسي من إسطبلات الريح على ظهر الحصان «الماويدونج».

كما كرم محمد مهير المزروعي، المشاركين في السباق التعليمي التدريبي من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية بحضور كيران مدير الأكاديمية؛ حيث تم تسليم شهادات تقدير للطلبة.

وكانت السباقات بدأت بانطلاق سباق 120.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان» بمشاركة (39) فارساً وفارسة، أعقبه سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة» بمشاركة 80 فارساً وفارسة، وأقيمت جولة تعليمية لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية 10 كلم و تهدف الجولة إلى تعليم المشاركين كيفية التعامل مع سباقات القدرة وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب، والتعرف إلى أسلوب التعامل مع المسارات الطبيعية.

شهد يوم الجمعة انطلاق سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي بمشاركة 27 فارساً وفارسة، وانطلاق سباق 40.28 كلم تأهيلي محلي بمشاركة 78 فارساً وفارسة تأهل أغلبهم.

وأكدت الطبيبة البيطرية الدولية الدكتورة رولا شعبان، عضو اللجنة البيطرية لرياضات القدرة والتحمل في بوذيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات البيطرية، أن موسم قدرة بوذيب الجديد استقبل أول دفعة من خريجات قسم الطب البيطري بجامعة الإمارات، لتكون سباقات هذا الموسم أول ميدان عملي تستفيد منه الطبيبات البيطريات حديثات التخرج في الإمارات في مختلف المهام والأدوار التي يضطلع بها الأطباء البيطريون في سباقات القدرة والتحمل.

ولفتت إلى أن نادي تراث الإمارات الذي يعد بوابة للتعليم في مختلف مجالات التراث والتربية الأصيلة هو أيضاً بوابة مميزة لإكساب الخبرات العملية لكل الفرق العاملة في مختلف الرياضات التراثية، لاسيما الفروسية.. مشيدة بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بالنشء والشباب والكفاءات الوطنية وبالدعم الموصول لرعاية هذه الفئات بغية رفد المجتمع بها بما يخدم مجالات الحياة فيه ويطور بعضها، سواء كان ذلك في مجالات التراث البحري أو البري، أو كان في رياضات الفروسية وما يتطلبه تنظيمها من مهن وأدوار وظيفية.

وأقيمت على هامش السباقات قرية تراثية مصغرة بجانب تنظيم ورش للحرف التقليدية نظمتها المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات.