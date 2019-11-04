الحوسني يشارك في «كوبا أمريكا ترايثلون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك بطل نادي الجزيرة والإمارات عبد الرحمن طارق الحوسني، في «بطولة ترايثلون كوبا أمريكا» في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس كأول لاعب عربي يشارك في هذه البطولة الكبيرة، وكان الحوسني حقق العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة منها التأهل للمرة الثالثة على التوالي لبطولة كأس العالم للترايثلون «الرجل الحديدي» والتي ستقام في نيوزيلندا العام المقبل.

ويشارك البطل الحوسني إلى جانب 1400 متسابق من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في سباق السباحة لمسافة 2 كم وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كم ويختتم المشاركة بسباق الجري لمسافة 21 كم.

يذكر أن البطل الحوسني، استعد بقوة لهذه البطولة وتواجد مبكراً في الأرجنتين للتعود على الأجواء والتدرب بشكل كاف ووجه البطل شكره لإدارة نادي الجزيرة على الدعم المتواصل لرياضة الترايثلون، مؤكداً سعيه الدائم لرفع اسم الدولة في كافة المحافل العالمية، ويشارك البطل الحوسني في العديد من البطولات حول العالم، ويمثل الإمارات خير تمثيل، وحقق العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة.