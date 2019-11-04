القيادة العامة لشرطة الشارقة تحصد كأس السيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت لاعبات القيادة العامة لشرطة الشارقة، كأس الشارقة الرياضي للسيدات في دورتها السادسة التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وحصلن على المركز الأول في منافسات كرة السلة، والطائرة، فيما اكتفين بالمركز الثالث على صعيد جولات كرة الطاولة (فردي)، وخاضت غمار البطولة 167 لاعبة ضمن 10 فرق من موظفات المؤسسات الحكومية في الإمارة.

وحلّ فريق سجايا فتيات الشارقة في المركز الثاني على صعيد منافسات كرة السلة، فيما نال نادي سيدات الشارقة المركز الثالث، في الوقت ذاته حقق نادي سيدات الشارقة فرع كلباء، المركز الثاني في منافسات الكرة الطائرة، وحل وصيفاً سجايا فتيات الشارقة.

وفي منافسات كرة الطاولة (فردي) حققت اللاعبة شهيرة الألفي من كلية التقنية العليا في الشارقة المركز الأول، وحصدت أحلام الشامسي من سجايا فتيات الشارقة لقب الوصافة، واكتفت نورا الملا من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثالث.

وحول هذا الإنجاز قالت ندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «شهدنا خلال البطولة ملامح تنافسية كبيرة جمعت لاعبات موظفات الدوائر الحكومية بالشارقة في ميادين المنافسات بشغف ونزالات نبيلة، نؤمن بأن الرياضة هي الوسيلة الفاعلة للنهوض بالمجتمعات وتعزيز الصحة البدنية والذهنية، وهذه الكأس التي ارتأينا أن تكون ميداناً للتنافس السنوي بين موظفات الدوائر تعكس هذه الأهداف، ونبارك للقيادة العامة لشرطة الشارقة هذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الرياضة في المجتمع ».