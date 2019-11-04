الوصل يواجه تحدي الاتحاد جدة الليلة

يحل فريق الوصل ضيفاً على فريق اتحاد جدة السعودي في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في إياب دور ال16 من بطولة الأندية العربية الأبطال المقامة على كأس محمد السادس.

كان الوصل خسر بملعبه مباراة الذهاب في ملعبه بزعبيل بدبي 1 - 2، لذا تعد مباراة اليوم تحد جديد ل«الإمبراطور»، يخوضه بهدف الفوز وحده للتأهل إلى دور الربع النهائي في المسابقة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة أو الفوز 2- 1 واللجوء إلى ركلات الترجيحية.

وفي حال تأهل الوصل، فإنه ينعش آماله ويزيد ثقته في إمكانياته بعد فترة التعثر التي كان يمر بها الفريق على صعيد المنافسات المحلية، وتحديداً في مسابقة دوري الخليج العربي التي حصد فيها 7 نقاط فقط بعد ست جولات، من تعادل مع النصر وفوزين متتاليين على الظفرة وحتا.

ويعتبر الوصل مواجهة اليوم، اختباراً جديداً يسعى إلى تحقيق الفوز به والعودة من جدة بنقاط الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة في البطولة.

وطالب الروماني ريجيكامب، مدرب الوصل لاعبيه بالفوز، واستكمال سلسلة نتائجهم الأخيرة، مذكراً أنهم لم يكونوا يستحقون الخسارة في لقاء الذهاب أمام الاتحاد.

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وكان الوصل استأنف تدريباته من دون راحة بعد الفوز الكبير والمهم الذي حققه على حتا 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري، وعلى الرغم من إرهاق اللاعبين من كثرة عدد المباريات التي كانت بواقع مباراة كل ثلاثة أيام، وعلى الرغم من الغيابات ونقص الصفوف، فإن الفريق وصل إلى المستوى الذي يرضي الجهاز الفني والإداري في النادي، وذلك بعد دراسة المدرب مقومات الخصم والتعرف إلى إيجابياته وسلبياته من خلال مشاهدته للمباراة الأخيرة من جديد.

وكانت البعثة الوصلاوية، وصلت إلى جدة ظهر أمس، برئاسة عبيد سلطان الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ورافقه حميد محراب، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب و20 لاعباً، ويتوقع أن يشارك الإمبراطور في مباراة اليوم بتشكيلة قريبة من التشكيلة التي خاض بها آخر مواجهتين له في الدوري والتي ضمت حميد عبدالله، لوكاس جلفاو، علي سالمين وعلي صالح، خالد سبيل، حمد البلوشي، سالم العزيزي، وحمد الحمادي، وحبوش صالح، وفابيو ليما، وويلتون سواريز.

وتضم القائمة أيضاً سهيل عبدالله إبراهيم، وفرناندو غابيو، وخميس إسماعيل، وعبدالرحمن صالح، وفيليبي وأحمد علي، ويوسف أحمد وناصر محمد نور وجورج دوبينج.

وخاض الوصل تدريبه الأساسي بملعب المباراة باستاد الجوهرة بجدة في التاسعة من مساء أمس، وهو نفس موعد انطلاق المباراة، والذي يتوقع أن يختار رجيكامب، تشكيلته المقرر أن يخوض بها المباراة.

الجدير بالذكر أن فريق الوصل، تأهل إلى دور ال16 من بطولة الأندية العربية على حساب الهلال السوداني بالفوز عليه في الذهاب بدبي 2-0، وخسر الإياب بالسودان 1-2.