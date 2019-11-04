هاميلتون يحرز لقبه السادس في فورمولا 1 في جائزة أمريكا الكبرى

اسماء السيد - أحرز لويس هاميلتون لقبه السادس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد في سباق جائزة أمريكا الكبرى الذي فاز به زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.
واحتل السائق البالغ عمره 34 عاما المركز الثاني في حلبة الأمريكيتين ليصبح السائق الثاني في التاريخ الذي يحرز ستة ألقاب على الأقل بعد أسطورة فيراري مايكل شوماخر صاحب سبعة ألقاب.
وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول ثالثا أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي حصد نقطة إضافية بتحقيق أسرع لفة.
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