شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 3 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر.

الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر

نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات

فاز فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى" تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته. سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي، للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل. Advertisements ننشر جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدور التمهيدى الثانى لمسابقة كأس مصر والذى ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري.

الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبى الذى يقام حاليا فى الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي، للتحضير للمواجهات المهمة التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدورى الممتاز أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تركى آل الشيخ: وصلت مصر جو رائع وجميل جدا.. تنصحونى أتفسح فين؟

كتب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية.