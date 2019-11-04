اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 3 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.
بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية
صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر.
الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر
المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات
كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى"
تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.
سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي، للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل.
الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات
تركى آل الشيخ: وصلت مصر جو رائع وجميل جدا.. تنصحونى أتفسح فين؟
كتب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية.
الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى
انتعشت خزينة الزمالك خلال الساعات الأخيرة بـ10 ملايين جنيه، ليقوم مسئولو الأبيض بصرف رواتب موظفي قلعة ميت عقبة بجانب حصول الثنائي أحمد حسن مكى وسعيد قطة لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة.
فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير
برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.
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