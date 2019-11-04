شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 3 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها مواصلة التدريبات بالمعسكر فى إمارة دبى بالإمارات، بالإضافة لوجود عرض خليجى لحسين السيد الشهير بمارسيلو.

محمد هانى مشيدا بإكرامى فى معسكر الأهلى بالإمارات: "أخويا الكبير"

نشر محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، صورة له مع زميله شريف إكرامى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال جولة الفريق الحرة بدولة الإمارات.

"ملعب التتش" يكشف مستجدات التجديد للرباعى وضم كهربا واستاد الأهلى

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شاهد.. قفشة يرقص خليجى بالجلباب على الطريقة الإماراتية

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك فيديو للاعبى الأحمر على هامش معسكر الفريق فى الإمارات العربية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام.

سوبر كورة.. عرض كويتى لـ مارسيلو والأهلي يضع شرط الإعارة

بدأت العروض تنهال على لاعبى الأهلي، خاصة الذين لا يشاركون بشكل منتظم مع الفريق الأحمر منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية.

شاهد.. أحمد الشيخ وقفشة بالزى الإماراتى

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موفع فيس بوك صورة لأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة لاعبى القلعة الحمراء بالزي الإماراتى، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات.