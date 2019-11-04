شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين لـ"تايم سبورت": بيراميدز الأقرب لحصد بطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، فريق بيراميدز للفوز بالكونفدرالية هذا الموسم سبب الإمكانيات التي تؤهله لحصد اللقب.

وأوضح وليد صلاح، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " Time sport"، أن بيراميدز يسير بخطى ثابتة فى الكونفدرالية، ويكتسب خبرات كل لقاء، مضيفا: "بيراميدز بالنسبة لى المرشح الأول لحصد اللقب، ويأتى بعده المصرى البورسعيدى".

وأشار وليد صلاح إلى أن بيراميدز قدم مباراة وحيدة سيئة في الموسم كانت أمام الزمالك، ولكن بعدها استعاد الفريق توازنه وهذا يعكس شخصية الفريق القوية هذا الموسم.