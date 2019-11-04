7 اخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 فى مقدمتها فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده، ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير.

بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر.

الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر

نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات

فاز فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى"

تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.

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سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي، للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل.