اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 فى مقدمتها فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده، ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير.

بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر. 

بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر

نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

 

الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر

المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات

فاز فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدفين نظيفين فى  المباراة التى جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات

 

كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى"

تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.

كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة

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سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي، للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل.

سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر

الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبى الذى يقام حاليا فى الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي، للتحضير للمواجهات المهمة التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدورى الممتاز أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات

 

فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير

برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.

فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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