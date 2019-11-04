7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 فى مقدمتها فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده، ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير.
بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية
صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر.
الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر
المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات
كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى"
تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.
سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي، للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل.
الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات
فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير
برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.
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