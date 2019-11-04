شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق لدور المجموعات فى المشاركة الأولى له بالمسابقة. تقدم إيريك تراورى لبيراميدز فى الشوط الأول، وأضاف الثنائى محمد فاروق وعبد الله السعيد الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 80 و94.

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