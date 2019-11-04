شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: "خناقة" بالأيدى وراء إقالة لجنة حكام الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، عن سبب قراره المفاجئ بإقالة لجنة حكام الإسكندرية مساء الأحد، وتكليف محمد عبد القادر مرسى بإدارة شئون حكام الإسكندرية حتى تعيين لجنة جديدة، بأن هناك تجاوزات وخلافات عنيفة وصلت للتشاجر بين الأعضاء.

وقال جمال الغندور لليوم السابع إنه كانت وصلته معلومات وشكاوى من أزمات فى تعيينات المباريات وخلافات أخرى، وطلب منهم الهدوء حتى توجهه للاجتماع معهم، ولكنه فوجئ اليوم بحدوث خلافات بين أعضاء اللجنة وصلت للتشابك بالأيدى، ووصلته معلومات وشكاوى أكبر من الحكام، مما اضطره لاتخاذ قرار عاجل بإقالة لجنة الحكام بالإسكندرية، وتعيين محمد عبد القادر مرسى لإدارة شئون حكام الإسكندرية مؤقتا.

وكان الموقع الرسمى لاتحاد الكرة أعلن قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية، وتكليف محمد عبد القادر مرسى عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئاسة اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.