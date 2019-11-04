اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 3 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها انتعاش خزينة النادى وغلق ملف فرجانى ساسى والفحص الطبى لجنش بالإضافة إلى تحديد موعد ودية جولدى.
الزمالك يستعيد "جنش" فى ديسمبر بعد المرحلة الأخيرة من التأهيل
اقترب محمود جنش حارس مرمى الزمالك من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر ديسمبر المقبل، بعد الفحص الطبى الجديد الذى خضع له تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر، وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
الزمالك يحدد الخامسة مساءً موعدا لمواجهة جولدى الودية
برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.
الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى
انتعشت خزينة نادى الزمالك خلال الساعات الأخيرة بـ10 ملايين جنيه، ليقوم مسئولو الأبيض بصرف رواتب موظفي قلعة ميت عقبة بجانب حصول الثنائي أحمد حسن مكى وسعيد قطة لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة.
كما حرصت إدارة الزمالك على العمل لتجهيز رواتب لاعبي الفريق الأبيض لصرفها خلال الساعات المقبلة حيث يتواجد الفريق حاليًا فى معسكره فى مدينة السادس من أكتوبر ضمن الاستعدادات البيضاء التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال فترة توقف الدوري.
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