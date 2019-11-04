شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 3 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها انتعاش خزينة النادى وغلق ملف فرجانى ساسى والفحص الطبى لجنش بالإضافة إلى تحديد موعد ودية جولدى.

الزمالك يستعيد "جنش" فى ديسمبر بعد المرحلة الأخيرة من التأهيل

اقترب محمود جنش حارس مرمى الزمالك من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر ديسمبر المقبل، بعد الفحص الطبى الجديد الذى خضع له تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر، وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى. الزمالك يحدد الخامسة مساءً موعدا لمواجهة جولدى الودية حدد جهاز الزمالك، الخامسة من مساء غد الإثنين، موعداً لمواجهة فريق جولدي، على ملعب النادى الأبيض، وذلك فى المباراة الودية التى طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق خوضها عقب نهاية معسكر الفريق فى مدينة السادس من أكتوبر الذى انطلق يوم الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر غداً بالمباراة الودية التى سيتوجه الأبيض لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة مع جولدى وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز. Advertisements

برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.

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