شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق فى القاهرة ويجتمع بــ تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة له برفقة جوتى نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق. وعلق تركى آل الشيخ قائلا: "مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا جوتي في القاهره ومفاجأة". وجاءت زيارة تركى آل الشيخ إلى مصر بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوى زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم ريال مدريد السابق فى القاهرة ويجتمع بــ تركى آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.