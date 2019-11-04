شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. أحرز هدفى الاتحاد السكندرى أحمد رفعت فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، وأضاف خالد قمر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 ليضع زعيم الثغر قدما فى دور الثمانية من البطولة.

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