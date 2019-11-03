شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينفرد بصدارة دورى الجمهورية 99.. نتائج الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتى شهدت أكثر من مباراة مثيرة، كان أبرزها فوز الأهلي على أسوان برباعية نظيفة، والزمالك على إنبى بثنائية مقابل هدف.

وأحرز محمد شكري لاعب الأهلي ثلاثية فى فوز القلعة الحمراء، فيما سجل محمد فخري الهدف الرابع ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 26 نقطة من 10 مباريات فى صدارة ترتيب الدوري.

وجاءت باقي نتائج الحولة كالتالي:

فوز الأهلي على أسوان 4-0

فوز الزمالك على إنبي 2-1

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فوز الإنتاج الحربي على المقاولون العرب 1-0

فوز مصر المقاصة على طنطا 1-0

فوز وادي دجلة على المصري 1-0

فوز طلائع الجيش على الاتحاد 1-0

تعادل سموحة مع حرس الحدود 1-1

تعادل إف سي مصر مع الإسماعيلي 0-0

تعادل الجونة مع بيراميدز 0-0