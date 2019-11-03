شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد المشجعين عقب إحراز أحمد رفعت الهدف الأول للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحد مشجعى فريق الاتحاد السكندرى للإصابة، عقب أحراز أحمد رفعت الهدف الأول للفريق الاتحادوى بمرمى المحرق البحرينى فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهم حاليا. ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. أحرز الهدف الأول أحمد رفعت من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة الأوغندى إيمانويل أوكوى داخل منطقة الجزاء، وأضاف خالد قمر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

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