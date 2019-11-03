الاتحاد السكندرى يهزم المحرق البحرينى بهدفى رفعت وقمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. تقدم أحمد رفعت بالهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرقلة الأوغندى إيمانويل أوكوى داخل منطقة الجزاء، وأضاف خالد قمر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 من عمر المباراة. بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كلا من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.

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