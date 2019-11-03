شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطى عقبة يانج أفريكانز بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إياب دور الـ32 مكرر.

تقدم إيريك تراورى لبيراميدز فى الشوط الأول، وأضاف محمد فاروق وعبد الله السعيد الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 80 و94 من عمر المباراة، ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات من البطولة فى المشاركة الأولى له.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى فى مُجمله وسيطر بيراميدز على أحداثه، وبدأت خطورة بيراميدز عن طريق ظهيره محمد حمدى فى الدقيقة 20 الذى سدد كرة قوية ولكنها أخطأت مرمى يانج أفريكانز، ثم انفرد إيريك تراورى إلا أنه سدد الكرة فى جسد حارس المرمي.

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وفى الدقيقة 28 وبمتابعة لتسديدة عبد الله السعيد من إحدى الكرت الثابتة حول منطقة الجزاء عوض تراورى الفرصة الخطيرة التى أهدرها، ونجح فى إحراز هدف التقدم، ثم سيطر بيراميدز على الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط بغية تعزيز التقدم إلا أن دفاعات يانج أفريكانز كانت بالمرصاد، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

جاء الشوط الثانى ضعيفاً للغاية من الجانبين فى الوقت الذى أهدر بيراميدز أكثر من فرصة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة على الأقل، فى الوقت الذى نجح اسلام عيسى بعد نزوله فى تطوير أداء بيراميدز على المستوى الهجومي، إلا أن الرعونة فى إنهاء الهجمات حالت دون ترجمته للفرص التى لاحت له.

وفى الدقيقة 80 نجح محمد فاروق فى إحراز ثانى الأهداف بعد تعامله مع احدى العرضيات وسددها مباشرة فى المرمي، ولم ينجح حارس يانج أفريكانز فى التعامل معها، واختتم عبد الله السعيد مهرجان الأهداف فى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة بعدما وضع كرة زميله الغانى جون أنطوى مباشرة فى المرمى.

وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدوري، كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ 32 الأول بعد التعادل فى القاهرة (1-1)، ثم الفوز فى الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.