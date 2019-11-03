خالد قمر يحرز الهدف الثانى للاتحاد السكندري فى المحرق البحرينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى التقدم على المحرق البحرينى بالهدف الثانى لتصبح النتيجة تقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية، بذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. أحرز الهدف الثانى خالد قمر فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعدما أحرز أحمد رفعت الهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرقلة الأوغندى إيمانويل أوكوى داخل منطقة الجزاء. بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.

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