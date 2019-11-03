"الجنس الناعم" يزين مدرجات برج العرب لدعم "سيد البلد" أمام المحرق البحرينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الجانب النسائى داخل مدرجات استاد الاسكندرية لدعم فريق الاتحاد أمام المحرق البحرينى، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية.
بدأ الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيدخط الدفاع:السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا
وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي.
بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.
وبعد مرور 65 كان التقدم لصالح الاتحاد السكندري بهدفين دون رد أحرزهما أحمد رفعت وخالد قمر.
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