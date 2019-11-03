شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندري يتقدم على المحرق البحرينى بهدف رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى التقدم على المحرق البحرينى بهدف مقابل لا شىء بعد نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

أحرز هدف المباراة نجم الفريق أحمد رفعت من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة الأوغندى إيمانويل أوكوى داخل منطقة الجزاء.

ضغط لاعبو الاتحاد السكندرى من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم ومال لاعبو المحرق البحرينى للخلف، وأضاع الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الاتحاد فرصة حقيقة فى الدقيقة 17 من رأسية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المحرق البحرينى.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

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خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب.

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا.

وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي.

بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.