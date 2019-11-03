"سننتقم منهم" ماذا قال ديسابر عن مواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه هدفه الآن الانتقام من فريق الزمالك بعد الخسارة من الأبيض في كأس مصر.

وكان الزمالك حقق بطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز بالمباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد، حيث من المقرر أن يعود الفريقين لمواجهة بعضهما في 24 من الشهر الجاري.

وأضاف المدير الفني لبيراميدز في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس" اليوم الأحد :"الفريق كل تركيزه الآن مباراة الزمالك وكيفية الانتقام بعد الخسارة القاسية في مباراة الكأس".

وعن مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزاني، قال:"حققنا هدفًا أساسيًا ببلوغ دور المجموعات بالكونفدرالية، بطولة الكونفدرالية طويلة لكن قادرين على الفوز بها".

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وحول أداء عبد الله السعيد والبوركيني إيريك تراوري، كشف :"السعيد يقدم دورًا هائلاً مع الفريق والفضل يعود لثنائي الوسط نبيل دونجا وأحمد توفيق نظرًا لقدرتها على تغطية السعيد من الناحية الدفاعية".

وأكمل :"أما تراوري فهو لاعب لا يقل عن السعيد حيث لديه القدرة على المشاركة في أي مركز وأنا أقوم حاليًا بمشاركته في الهجوم للضغط على المنافس وهذا ما حدث في مباراة اليوم".

واستطاع بيراميدز أن يحقق فوزًا كاسحًا على يانج أفريكانز بثلاثة أهداف دون رد ضمن إياب الملحق بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية حيث كان ممثل مصر فاز في لقاء الذهاب (2-1) ليصبح مجموع المباراتين (5-1).

جدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة عن الزمالك الذي لعب أربع مباريات في البطولة المحلية.