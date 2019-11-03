الاتحاد يقترب من ربع نهائي البطولة العربية بفوز على المحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
نجح نادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على المحرق البحريني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
هدف التقدم للاتحاد جاء في الدقيقة 45 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك خالد قمر ثاني الأهداف في الدقيقة 66، ليقترب زعيم الثغر من التقدم إلى دور الثمانية.
وأقيمت المباراة في استاد الأسكندرية بحضور جماهيري كبير، حيث من المقرر أن تقام مواجهة العودة بين الفريقين في البحرين خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري كان قد نجح في الوصول إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، قبل أن تنتهي مغامرته أمام الهلال السعودي.
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