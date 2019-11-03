بالفيديو والصور.. إصابة عنيفة لجوميز.. وانهيار سون بالبكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة إيفرتون وتوتنهام هوستبير لحظىة مأساوية بعد إصابة لاعب وسط "التوفيز" أندريه جوميز على يد الكوري الجنوبي سون صانع ألعاب "السبيرز".

اللقطة كانت في الدقيقة 78 بعدما تعرض جوميز للإصابة في القدم نظرًا لتدخل عنيف من قبل سون هيونج مين.

سون انهار في البكاء بعدما شهد تأثر جوميز من الإصابة حيث قرر حكم اللقاء بعدها إشهار البطاقة الحمراء في وجه سون ليخوض الفريق اللندني باقي المباراة بعشرة لاعبين.

ولم تتحدد إصابة جوميز إلا أنه من المتوقع سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب نظرًا لقوة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط برشلونة السابق والمنتخب البرتغالي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "جوديسون بارك" ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي حيث كان توتنهام متقدمًا في النتيجة قبل أن يخرج إيفرتون بنقطة التعادل في الوقت القاتل.

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وأصبح توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز العاشر، في المقابل ظل إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة ليصبح على بعد ثلاث نقاط من ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر.

ومن المقرر أن يلعب توتنهام منافسه تشيفيلد في الجولة المقبلة، بينما يخرج إيفرتون لمواجهة ساوثهامباون في الأسبوع المقبل.

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